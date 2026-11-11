Diputados prevén aplicar un tercer recorte de 500 mdp al presupuesto del INE para 2027

Sesión en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, el 10 de noviembre de 2026.

Ciudad de México. La Cámara de Diputados prevé aplicar un tercer recorte de 500 millones de pesos al gasto del Instituto Nacional Electoral (INE), para 2027, adelantó esta tarde la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos (Morena).

En la discusión del dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), del próximo año, la comisión avaló un primer recorte de 5 mil millones de pesos y luego un segundo por mil millones de pesos más, que dejaron el gasto del órgano electoral en un monto de 36 mil 274 millones 541 mil 572 pesos.

Con el tercer recorte, propuesto en una reserva del diputado, José Armando Fernández Samaniego (Morena), el presupuesto del INE quedaría en 356 mil 774 millones 541 mil 672 pesos. Esta reserva se presentará más tarde. La propuesta del legislador considera que los recursos se reasignen al ramo 11 Educación Pública, para que pase de 580 mil 249 millones a 580 mil 749 millones.

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Esta tarde, durante el debate del PEF en lo particular, Gómez Pozos señaló que la primera reducción al gasto del órgano electoral se aplicó a partir de bases técnicas.

“No fue un recorte político, fue un recorte técnico basado justamente en los gastos en los que se llevaron a cabo en la elección de 2024 y la elección al Poder Judicial en 2025”, declaró.

No obstante, reconoció que la revisión del gasto para el INE sí se ha convertido en un debate político. La mayor parte de las reservas enlistadas por Morena plantean un acumulado de más de 12 mil 300 millones de pesos al INE, la más alta la que registró Francisco Javier Borrego, para restarle 4 mil millones de pesos.

Gómez Pozos consideró lógico que los diputados aprovechen la coyuntura para presentar una reserva “que saben no va a pasar, pero que le recorta un poquito más al INE y se lo da al sector con el que quieran quedar bien desde tribuna”.

Otros recortes al INE, plantea Elena Segura

Como parte del paquete de reservas para disminuir los fondos al INE y reorientarlos a otros rubros, en tribuna la diputada Elena Segura (Morena) planteó reducir 6 mil millones de pesos los recursos solicitados por el órgano electoral y destinarlos a búsqueda de personas, medio ambiente, educación inicial y atención a las mujeres, entre otras áreas prioritarias.

En la tribuna, recordó que el INE solicitó 42 mil 274.5 millones de pesos y que la asignación propuesta es de 36 mil 274 millones, una vez aplicados los primeros dos recortes en comisiones.

Precisó que, con lo autorizado hasta el momento, la autoridad electoral puede cumplir sus funciones y organizar elecciones transparentes, confiables y con certeza en el proceso de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y se elegirá a 17 gobernadores.

Recordó que, en 2024, cuando se celebraron elecciones presidenciales y se renovaron el Senado y diversos cargos locales, el instituto ejerció aproximadamente 33 mil 100 millones de pesos. Según su propuesta, que no se aceptó, los recursos podrían haberse reasignado a la

Comisión Nacional de Búsqueda, a Medio Ambiente, la Agencia Federal de Aviación Civil, los Centros de Desarrollo Infantil, educación inicial, atención integral para el bienestar de las mujeres y promoción de destinos turísticos.

Asimismo, explicó que para 2027, el gasto federalizado considera más de 3 billones de pesos, un incremento real de 3.94 por ciento respecto al presupuesto de 2.8 billones aprobados para 2026. Con este monto, dijo, se fortalecerán las finanzas de estados, municipios y alcaldías.