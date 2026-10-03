Detienen a Miguel Ángel Solano, ‘El capitán Sol’, pieza clave del ‘huachicol fiscal’

Personal de la secretaría de Marina-Armada de México (Semar), detuvo a uno de los más importantes involucrados en el huachicol por vía marítima, identificado como Miguel Ángel Solano, El Capitán Sol. Custodiado por un fuerte operativo encabezado por personal de la Armada, Solano es trasladado al Centro federal de Readaptación Social (Cefereso) número, conocido como el Altiplano, para ser puesto a disposición de un juez de control y el Ministerio Publico federal formalice las imputaciones en su contra, en una audiencia inicial que se realizará en las próximas horas.

La institución naval difundió a través de sus redes sociales que “resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en coordinación con la @FGRMexico y @SSPCMexico, se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”.

El Capitán Sol está siendo trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Feudo), señalaron fuentes del Gabinete de Seguridad.

Para las autoridades, El Capitán Sol constituye “el último elemento que restaba por detener de la organización delictiva” y de acuerdo con información de la Semar, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana (SSPC) su detención fue resultado de “trabajos de investigación desarrollados durante cerca de 300 días por las áreas involucradas, se realizaron labores de inteligencia y análisis de información técnica que permitieron identificar diversos domicilios en el país, así como movimientos en Francia, Grecia, Mónaco y España”.

Con estos elementos, se fortalecieron las líneas de investigación y se desplegaron labores de seguimiento para determinar su ubicación, indicaron las autoridades.

“Derivado de estos trabajos, la noche del 1 de octubre, personal naval, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), realizó una diligencia de cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villa Verona, en Zapopan, Jalisco, donde fue localizado” El Capitán Sol.

A Solano Ruiz se le cumplimentó una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

¿Quién es ‘El Capitán Sol’?

Miguel Ángel Solano Ruiz, alcanzó el grado de capitán de corbeta y en situación de retiro y se convirtió, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en el operador más importante de la red de contrabando de combustible de Estados Unidos a territorio nacional, que presuntamente era dirigida por los hermanos Fernando y Roberto Farías Laguna, quienes eran altos mandos de la Semar y sobrinos políticos del ex secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán.

De acuerdo con la orden de aprehensión obtenida por la FEMDO en contra de los integrantes de la red de huachicol que involucra a los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, “el capitán Solano Ruiz junto con su amigo el capitán Climaco Aldape Utrera es el enlace entre los titulares de las aduanas; es quien con el visto bueno de los hermanos Farías gestionaba los cambios de las personas involucradas en la red de corrupción.

“Del capitán Miguel Ángel Solano Ruiz le puedo decir que se compró cuatro inmuebles los cuales oscilaban entre más de un millón hasta pasados los 3 millones, dando un total en sus propiedades de más de 9 millones de pesos”.

A ese respecto el mandamiento judicial refiere que el “vicealmirante Manuel Roberto Farías Lagunas y su hermano el contraalmirante Fernando Farías Lagunas tejieron una red compleja de servidores públicos que operan como colaboradores de actos de corrupción. A través de esta estructura consolidaron un control sistemático y sostenido sobre áreas estratégicas de la administración pública federal, cometiendo presuntamente los delitos de tráfico de influencia enriquecimiento ilícito”, indicó a la FGR, un ex integrante de la Semar que se convirtió en testigo colaborador, identificado como Santo.