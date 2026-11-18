Los Dallas Cowboys realizaron un ajuste en su cuerpo técnico luego de la contundente derrota ante los San Francisco 49ers, al retirar al coordinador defensivo novato Christian Parker la responsabilidad de llamar las jugadas, de acuerdo con dos personas familiarizadas con la decisión.

La determinación se produjo después de que la defensiva de Dallas permitiera tres anotaciones de larga distancia y registrara la mayor cantidad de yardas concedidas como local en toda la historia de la franquicia, un resultado que evidenció las dificultades del equipo para contener el ataque rival.

La derrota ante San Francisco encendió las alertas dentro de la organización, que decidió modificar las responsabilidades de Parker en busca de corregir el funcionamiento de una defensiva que ha mostrado vulnerabilidades importantes.

Aunque el entrenador y la directiva no habían ofrecido mayores detalles sobre el ajuste, la decisión representa un movimiento significativo para el coordinador novato, quien pierde una de las principales responsabilidades en la conducción del esquema defensivo de los Cowboys.

El cambio llega en un momento de presión para Dallas, que deberá encontrar respuestas para recuperar solidez en su defensiva y evitar que los errores que marcaron su último encuentro continúen afectando el desempeño del equipo.