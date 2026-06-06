Detenido en Janos por posesión de cristal

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Samuel G. S., por delitos contra la salud cometidos en Janos.

El arresto del masculino de 33 años de edad, se registró en el Ejido Casa de Janos, ubicado en el mencionado municipio, en donde autoridades ministeriales, previamente habían desplegado un operativo de combate frontal a los delitos.

Derivado de lo anterior, se aseguró lo siguiente:

Una bolsa de plástico en color blanco, que en su interior contiene 3 envoltorios de plástico transparente con una sustancia color blanca y granulada, con las características propias de la droga conocida como cristal. Dando un peso total de 2.97 gramos.

Un vehículo marca Hyundai, Tiburón, modelo 2003, sin matrícula de circulación, color gris.

El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, que se encargará de seguir con las indagatorias.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).