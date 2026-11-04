Desvelado pero ganando: Bobby Pulido lidera con amplia ventaja rumbo a la Cámara de Representantes en EU

El cantante y candidato demócrata Bobby Pulido lidera con una amplia ventaja los resultados electoralesde los comicios intermedios enEstados Unidos.

De acuerdo con un recuento de votos hasta el momento, el intérprete musical lleva una delantera de 70.09%, es decir 89 mil 639 votos por el Distrito 15 en Texas, contra su contrincante republicana Mónica de la Cruz, quien contabiliza 29.91%, con un total de 38 mil 258 votos.

Ambos compiten por el cargo por un escaño en la Cámara de Representantes, actualmente ocupado por De La Cruz.

José Roberto Pulido Jr., mejor conocido en el mundo artístico como “Bobby Pulido” nació y creció en Edinburg, Texas. Es hijo de un trabajador agrícola que se convirtió en músico, y antes de triunfar internacionalmente con temas como Desvelado, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de St. Mary’s en San Antonio.

De acuerdo con información disponible en su página de internet como candidato, algunas de sus propuestas están enfocadas en temas de economía, agricultura y migración.

En materia económica, Pulido promete invertir en capacitación técnica y programas de aprendizaje para los pequeños negocios, así como apoyar la creación de empleos con mejores salarios que ayuden a mejorar la economía del sur de Texas.

Mientras que en agricultura, el demócrata afirma que impulsará una política agrícola fuerte y “con sentido común” que proteja sus recursos naturales, apoye a las familias rurales y mantenga alimentos seguros, económicos y cultivados en Estados Unidos en cada mesa. Según su portal, buscará proteger a los agricultores y ganaderos a través de una buena estrategia sin dejar de lado la seguridad.

Respecto a la seguridad fronteriza y migración, el demócrata busca asegurar la frontera sin destruir familias; en donde su propuesta es perseguir a los criminales violentos para expulsarlos del país y atacar el flujo de fentanilo, al mismo tiempo que propone crear un camino de legalización para los migrantes que deseen contribuir a la fuerza laboral, apoyándose en la creación de más centros de verificación en Centroamérica.

En Texas, ningún demócrata había ganado una elección de alcance estatal en más de 30 años. Sin embargo, la candidatura de Pulido ha dado esperanzas de arrebatarle a los republicanos ese lugar.