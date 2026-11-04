Aprueba Fideicomiso Orgullo Policía Vial incremento de apoyos y nuevo beneficio por cumpleaños

Durante la tercera sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Orgullo Policía Vial se aprobó un incremento del 139% en los apoyos económicos que se otorgan anualmente con motivo del Día del Policía, así como la incorporación de un nuevo beneficio para el personal de la Secretaría de Seguridad Publics por su cumpleaños.

Denis Jatziry Carmona Ontiveros, directora de Administración de Fondos y Fideicomisos, informó que el nuevo incentivo consiste en un apoyo económico para cada elemento al cumplir años, con el propósito de ampliar las prestaciones y reconocer la labor que desempeña el personal operativo.

Explicó que estos beneficios buscan contribuir al bienestar de los elementos y sus familias, al brindarles mayor respaldo económico y condiciones que favorezcan la tranquilidad de su entorno familiar.

Carmona Ontiveros señaló que los apoyos están dirigidos a todo el personal que forma parte de la Subsecretaría de Movilidad y que, al incorporarse al fideicomiso, adquiere acceso a los beneficios establecidos.

Con estos acuerdos, el Fideicomiso Orgullo Policía Vial busca fortalecer los incentivos para quienes realizan labores de seguridad y movilidad, así como reconocer su compromiso con la ciudadanía.