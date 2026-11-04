Monreal adelanta elección de una mujer como próxima presidenta del INE

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que se elegirá a una mujer como próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras la designación de Blanca Cruz como consejera presidenta provisional ante la renuncia de Guadalupe Taddei, San Lázaro emitirá una convocatoria e integrará un Comité Técnico de Evaluación para las aspirantes.

En entrevista para Radio Fórmula, el diputado Ricardo Monreal explicó que serán cinco perfiles los seleccionados como finalistas.

¿Cuándo se elegirá a la nueva presidenta del INE?

Monreal apuntó que este 4 de noviembre podría aprobarse la convocatoria a la Presidencia del INE para dar paso al registro de aspirantes entre el 9 y 13 de noviembre.

En tanto, a más tardar el 12 de noviembre debería integrarse e instalarse el Comité Técnico de Evaluación.

Del 20 de noviembre al 1 de diciembre se llevaría a cabo la revisión de aspirantes, antecedentes, exámenes y evaluaciones, para entrevistarlas del 1 al 5 de diciembre.

Para el 7 de diciembre, la Jucopo debería recibir la quinteta de finalistas para entre el 6 y 9 de diciembre definir a la próxima consejera presidenta del INE.

Requisitos para ser presidenta del INE

Ricardo Monreal señaló que entre los requisitos para asumir la Presidencia del INE se encuentran:

ser ciudadana mexicana

tener 30 años

contar con título profesional de licenciatura con una antigüedad mínima de 5 años

contar con experiencia y conocimientos en materia electoral

tener buena reputación

no haber ocupado cargos de dirección partidista o puestos de elección popular en los últimos 4 años

Con información de Radio Fórmula