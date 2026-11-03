Avanza SCOP con montaje de trabes en el Paso Superior Fuerza Aérea y Palestina

– _Instalan nueve estructuras de concreto en el claro número 2, que registra un avance del 55 por ciento_

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informa que continúan las labores de montaje de trabes, como parte de los trabajos de construcción del Paso Superior de las avenidas Fuerza Aérea Mexicana y Palestina.

Durante esta jornada se instalaron nueve de estas estructuras de concreto en el claro número 2, el cual, con estas maniobras registra un avance del 55 por ciento.

La SCOP agradece la comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de la obra y exhorta a quienes circulan por la zona, a manejar con precaución y respetar los señalamientos viales.