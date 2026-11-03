Empresarios inician diálogo con políticos; realizarán el Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad 2027

Representantes de organismos empresariales integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua (CCE), entre ellos CANACINTRA, COPARMEX, INDEX, CMIC, CANADEVI, CAPRIN y DESEC A.C., así como distinguidos empresarios locales, sostuvieron una reunión con Cruz Pérez Cuéllar, Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua.

Esto forma parte de los esfuerzos del sector empresarial para construir el Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad del Estado y la Ciudad de Chihuahua. Y marca el inicio de una agenda de diálogo plural y apartidista con representantes de las distintas fuerzas políticas en Chihuahua y posibles aspirantes a la gubernatura del estado.

El objetivo es construir una agenda común en 2027 que lleve a los candidatos a gobernador a asumir compromisos públicos formales, concretos y verificables sobre proyectos estratégicos y políticas públicas ante el sector empresarial y la sociedad civil organizada.

El día 17 de noviembre los empresarios sostendrán el siguiente encuentro; será con Marco Bonilla, Defensor de la Vida, la Patria y la Familia en Chihuahua por el Partido Acción Nacional. Asimismo, en próximos días se definirán las siguientes reuniones.

En procesos electorales anteriores, estos compromisos, promovidos por Desarrollo Económico A.C., se han formalizado durante los Debates Ciudadanos organizados por la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chihuahua por lo que en conjunto con el CCE Chihuahua se realizarán de forma similar en 2027.