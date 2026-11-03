Inicia pago de las pensiones del Bienestar para el bimestre noviembre-diciembre

– Del 3 al 27 de noviembre serán dispersados los pagos de las Pensiones y Programas para el Bienestar: Personas Adultas Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Sembrado Vida y Madres Trabajadoras

– Los recursos se reflejan en las cuentas bancarias de acuerdo al acostumbrado calendario oficial de pago con base en la primera letra del primer apellido

La delegada estatal de Programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez Jiménez, acompañada por la subdelegada de Desarrollo Social, Ximena Reyes y por el director Regional de Chihuahua, José Luis Rascón, informó que a partir del martes 3 de noviembre y hasta el viernes 27 de este mes, se estarán dispersando los pagos de las Pensiones y Programas para el Bienestar, de acuerdo con la letra del primer apellido de las t los derechohabientes y beneficiarios, bajo al acostumbrado calendario.

Mayra Chávez destacó la importancia de dar a conocer el calendario de pago oficial, el cual inicia el martes 3 de noviembre y culmina el viernes 27 de noviembre.

José Luis Rascón dio a conocer la ubicación de las sucursales del Banco Bienestar en la región:

1.- Sucursal Cuarteles, en la esquina de Calle 1 de mayo y Calle Ernesto Talavera.

2.- Sucursal Revolución, en Ave. Tecnológico S/N, Col. Revolución.

3.- Sucursal Aquiles Serdán en Domicilio Conocido, San Guillermo.

4.- Sucursal Aldama: Calle Jesús Ojeda sin número, Bosques de San Jerónimo.

La delegada añadió que las personas derechohabientes pueden contar con su recurso a partir de la fecha programada para su apellido y puede retirar su pago en cualquier cajero del Banco del Bienestar o cualquier sucursal bancaria o pagar en establecimientos comerciales.