Atacan a balazos a hombre en una tapia de la colonia Camino Real

Un hombre de 33 años resultó herido de bala en el brazo derecho durante la madrugada de este miércoles, tras ser agredido por un sujeto vestido de negro en la colonia Camino Real, al sur de la ciudad de Chihuahua.

Los primeros informes indican que la víctima se encontraba en una tapia ubicada en el cruce de Paseos del Mongol, cuando un individuo vestido completamente de negro le disparó y posteriormente escapó con rumbo desconocido.

A pesar de la lesión, el hombre logró solicitar ayuda y fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja sobre la avenida Fuerza Aérea, donde recibió atención médica para estabilizarlo. Más tarde, fue llevado en ambulancia a otro nosocomio para continuar con su tratamiento, bajo resguardo de elementos de la Policía Municipal.

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para recabar información e iniciar las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con el responsable del ataque.