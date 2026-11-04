IMSS confirma la detención de dos presuntos farderos al interior del Hospital Regional No. 1 en Chihuahua

Dos personas fueron detenidas la madrugada de este martes 3 de noviembre al interior del Hospital General Regional (HGR) No. 1 «Morelos» del IMSS, tras ser sorprendidas en posesión de teléfonos celulares presuntamente robados a derechohabientes y personal de enfermería.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua,los hechos ocurrieron cuando el personal de seguridad interna detectó conductas inusuales en las áreas de Urgencias y Hospitalización, activando de inmediato los protocolos de contención y vigilancia.

Durante la revisión preventiva, a los sospechosos se les aseguraron diversos equipos de telefonía móvil sustraídos de manera ilícita dentro de las instalaciones hospitalarias. Ante la situación, se solicitó la intervención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuyos elementos arribaron al nosocomio para concretar el arresto formal y poner a los implicados a disposición de la autoridad competente.

Finalmente, la institución reconoció la oportuna reacción de su cuerpo de seguridad y la coordinación operativa con la policía municipal, destacando que estas acciones buscan garantizar la integridad y el resguardo de pacientes, familiares y trabajadores que confluyen en el centro médico.