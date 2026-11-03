Reconocen Programa de Agrupaciones Musicales Infantiles y Juveniles de Chihuahua a nivel internacional

– _La iniciativa de la Secretaría de Cultura recibió una distinción por contribuir a la formación musical y a la gestión cultural comunitaria_

El Programa de Agrupaciones Musicales Infantiles y Juveniles de la Secretaría de Cultura recibió el Certificado Iberoamericano de Buena Práctica, por su contribución a la formación artística y al fortalecimiento de la gestión cultural.

La distinción se entregó durante el II Encuentro Iberoamericano de Buenas Prácticas en Gestión de las Artes y la Cultura, que reunió a instituciones, especialistas y representantes de iniciativas culturales de distintos países.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Formación y Gestión Cultural, en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Unesco, entre otros.

El programa forma parte de Cultiva México, el Banco de Buenas Prácticas en Gestión Cultural y Artística de la Secretaría de Cultura federal.

En 2025 fue seleccionado entre 41 proyectos nacionales por su innovación y su contribución, a la formación artística y la participación social.

Como parte del encuentro, la iniciativa participó en la mesa de diálogo “Músicas y Culturas Sonoras”, dedicada al intercambio de experiencias sobre la gestión cultural vinculada con la música.

La participación de Chihuahua permitió compartir experiencias con proyectos de México y otros países, así como explorar oportunidades de colaboración y fortalecer las redes de cooperación cultural.

El reconocimiento destaca el trabajo que realiza el estado para acercar la formación musical a niñas, niños y jóvenes mediante espacios colectivos de aprendizaje, práctica instrumental y desarrollo artístico, que contribuyen al fortalecimiento de la vida cultural de las comunidades.