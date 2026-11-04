Niega JMAS privatización de plantas tratadoras y reta a Cruz Pérez Cuéllar a presentar pruebas

El director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez, Alberto Paredes, rechazó las acusaciones del alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, sobre una supuesta privatización de las plantas tratadoras de aguas residuales y aseguró que no existe un proyecto definido, una licitación en proceso ni un contrato asignado a alguna empresa particular.

Paredes calificó como falsas las declaraciones sobre una presunta propuesta económica de 540 millones de pesos anuales y retó a Pérez Cuéllar a presentar documentos que acrediten sus señalamientos. Explicó que, desde junio pasado, las plantas son operadas directamente por personal de la JMAS, luego de que concluyera el contrato que durante casi 20 años estuvo a cargo de una empresa externa, cuyo término, precisó, ocurrió a solicitud de la propia operadora.

El funcionario sostuvo que evaluar alternativas para garantizar el funcionamiento de las instalaciones no significa privatizar el servicio, sino analizar las opciones disponibles para mantener su operación. Asimismo, consideró que los señalamientos se producen en un contexto político-electoral y cuestionó que se pretenda desviar la atención de las condiciones de infraestructura que enfrenta Ciudad Juárez, particularmente tras las recientes lluvias.

Como ejemplo, mencionó la problemática del fraccionamiento Gardeno, donde, afirmó, los vecinos solicitaron desde hace cinco años la intervención del Gobierno Municipal para atender la situación de un dique, sin obtener una solución. También señaló presuntas carencias de combustible para la operación del Departamento de Bomberos. Finalmente, defendió el trabajo de los más de mil 500 empleados de la JMAS y expresó su confianza en el Consejo de Administración, al reiterar que el organismo continuará trabajando para mejorar los servicios de agua y saneamiento en beneficio de las familias juarenses.