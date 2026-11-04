Confirman visita del papa León XIV a la Basílica de Guadalupe

El papa León XIV visitará la Basílica de Guadalupe de la CDMX, confirmó la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, María Montserrat Alvarado.

El Santo Padre sí va a ir a ver a nuestra señora de Guadalupe”, dijo.

Al presentar el programa de la gira del papa León XIV por Centroamérica, la prefecta adelantó que en su visita a México, el pontífice acudirá a la Basílica de Guadalupe.

Cuestionada sobre la fecha, Alvarado se limitó a decir que ella será la primera en anunciar el viaje una vez llegado el momento.

Se presume que la visita podría ser en 2027, toda vez que en octubre pasado inició el Año Jubilar Guadalupano con motivo del 50 aniversario de la consagración de la nueva Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.

Papa León XIV expresa su deseo de visitar México

El papa León XIV ha externado su deseo de visitar el país.

Ahí vamos a ver, espero que no pase demasiado tiempo”, manifestó en junio pasado.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señala que su Gobierno mantiene contacto con el Vaticano para concretar una visita del Santo Padre al país.

La mandataria expuso que aunque México es un Estado laico, su Gobierno reconoce al papa como representante de un Estado, además, recordó que los mexicanos son un pueblo católico en su mayoría.

Y el papa actual ha manifestado también su posicionamiento respecto a la pacificación del mundo, sus preocupaciones sobre la migración y otros temas en los que coincidimos en una visión humanista del futuro, no solo de México, sino del mundo entero”, refirió.

Con información de Milenio