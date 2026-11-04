Frente frío 4 se extiende sobre el noroeste del país, traerá fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que para este miércoles 4 de noviembre, el frente frío número 4 se extenderá sobre el noreste del territorio nacional y propiciará rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora.

Asimismo, lluvias e intervalos de chubascos en dicha región que podrían estar acompañados de actividad eléctrica y/o granizo.

Para la zona serrana se mantiene el pronóstico de temperaturas mínimas entre los 0°C y 5°C, mientras que para la capital se esperan temperaturas entre los 10°C y 29°C.