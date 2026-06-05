Destaca Pensiones Civiles 87% de suficiencia en medicamentos, en puerta nueva licitación

Heriberto Miranda, director de Pensiones Civiles del Estado destacó a poco más de un año de haber asumido el cargo, se ha hecho un esfuerzo considerable en el abastecimiento de medicamentos con un 87 por ciento de suficiencia en las mil 056 claves que conforman el sistema.

Del total de medicamentos que se manejan en Pensiones Civiles, 868 son adjudicadas, 38 cuentan con existencia en almacenes y se cuenta con un 91 por ciento de cumplimiento a proveedores.

Uno de los cambios que se ha hecho es mantener suficiencia en las delegaciones de Pensiones Civiles de otros municipios, particularmente los medicamentos para derechohabientes con enfermedades crónico-degenarativas.

El titular de Pensiones Civiles destacó que en próximas semanas dará inicio una nueva licitación de medicamentos.