Mipymes tendrán que digitalizar sus pagos para seguir siendo competitivas

La propuesta de Ley de Economía Digital busca disminuir el uso de efectivo e incrementar la adopción de herramientas de cobro como códigos QR, transferencias, SPEI, CoDi y pagos sin contacto, por lo que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) ya no podrán considerar la digitalización de pagos sólo como una opción, sino como un factor de competitividad

En México, los pagos digitales han ganado terreno. Los pagos sin contacto representaban 18% de las transacciones realizadas con tarjetas Visa en enero de 2025 y actualmente alcanzan 36%, lo que refleja una mayor adopción de esta modalidad, señaló Arturo Luna, vicepresidente de autos de gobierno para Visa México, Centroamérica y el Caribe.

Durante la conferencia “México en su era contactless rumbo a 2030”, organizada por la STP, especialistas destacaron el avance de los pagos digitales en el país, pero también hicieron énfasis en la necesidad de generar incentivos para que las mipymes diversifiquen sus métodos de cobro.

Pagos digitales: una ventaja competitiva para las mipymes

Para las mipymes, adoptar métodos de pago digitales puede ayudarles a adaptarse a los cambios en los métodos de pago y la reducción del uso de efectivo.

Parte de lo que hace la Ley de Economía Digital es reducir el uso efectivo con todos los riesgos que conlleva, como el fraude”, puntualiza Jaime Márquez Poo, socio y director ejecutivo de desarrollo de negocios en STP.

Por ello, para incentivar a las mipymes han surgido actualizaciones con los niveles de cuentas bancarias como el nivel 2 Bis, el cual contempla hasta 132,000 pesos mensuales en depósitos, que puede ser utilizada por emprendedores, freelancers y pequeños negocios.

“La ventaja es que para efectos de apertura no siempre se necesita estar dado de alta ante Hacienda. Por lo tanto, esto puede ser un elemento que contribuya para que se adentren en el sistema financiero”, explica Arturo Luna.

Por ello, al diversificar los métodos de pago en las mipymes tienen una oportunidad de crecimiento para ampliar su mercado y tienen la posibilidad de aumentar sus ventas, explica Jaime Márquez Poo.