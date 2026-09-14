Lula promete defender las riquezas de Brasil y advierte: “¿Quieren que pase como Venezuela?”

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este domingo el voto para mantener las riquezas energéticas y minerales del país en manos del “pueblo brasileño” y evitar que “pase lo que pasó en Venezuela” con sus reservas de petróleo.

Lo que está en juego (en las elecciones de octubre) es lo que desean para su país. ¿Cuál es el futuro que desean? ¿Quieren un país en el cual el petróleo sea nuestro o un país en el que pase lo que pasó en Venezuela?”, se preguntó el líder progresista en un directo en redes sociales.

El aspirante del Partido de los Trabajadores (PT) hizo así alusión al acuerdo entre el Gobierno de la presidenta venezolana encargada, Delcy Rodríguez, y la Administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela a través de una compañía en la que el Pentágono tiene una participación accionarial del 35 %.

Y continuó: “¿Un país en el cual los minerales críticos y las tierras raras sean nuestras -exploradas, refinadas e industrializadas por nosotros-, o usted va a permitir que las empresas estadounidenses vengan a tomar nuestras riquezas minerales?”.

En este contexto, Lula, que busca su cuarto mandato no consecutivo con 80 años, se posicionó como el candidato ideal para que Brasil sea “un país soberano, que solo tiene un dueño, que es el pueblo brasileño“, según declaró a sus seguidores.

El mandatario puso el broche final a una jornada de movilización nacional promovida por el PT en ciudades de 26 de los 27 estados brasileños, así como en las redes sociales.

A lo largo de este domingo se desarrollaron 1.120 actividades en apoyo al actual jefe de Estado en todo el país, según divulgó el presidente del PT, Edinho Silva, que acompañó a Lula en el directo.

La formación progresista quiso así azuzar a sus bases en un momento en el que Lula pierde fuelle en las encuestas frente al senador Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro y principal candidato de la oposición.

El último sondeo de la firma demoscópica Datafolha, divulgado el viernes pasado, dejó al jefe de Estado con un 39 % de las intenciones de voto, cuatro puntos más que Bolsonaro hijo, de cara a la primera vuelta de los comicios del 4 de octubre.

Sin embargo, ambos candidatos aparecen empatados técnicamente en una eventual segunda vuelta.

Con información de EFE