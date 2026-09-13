Alex Domínguez pide investigación a fondo por irregularidades señaladas en Liconsa

Alex Domínguez, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, exigió que se esclarezcan a fondo las presuntas irregularidades detectadas en operaciones de Liconsa y que, en caso de acreditarse responsabilidades, se proceda conforme a la ley, sin privilegios ni consideraciones políticas.

El legislador destacó que, según una investigación periodística difundida por un medio de circulación nacional, basada en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), existirían alrededor de 45 millones de pesos pendientes de aclarar, además de la promoción de siete posibles responsabilidades administrativas relacionadas con anomalías en la operación de un contrato.

De acuerdo con la información difundida por la periodista Peniley Ramírez, entre los hallazgos de la auditoría se encontrarían pagos superiores a un millón de pesos realizados a nombre de dos productores que ya habían fallecido, así como más de 35 millones de pesos entregados a productores que presuntamente excedían el número máximo de vacas permitido para acceder al precio de garantía.

La investigación periodística señala además que entre las entidades donde se habrían localizado irregularidades se encuentran Chihuahua, Coahuila y Jalisco. En este último estado se reportaron 15.8 millones de pesos en pagos a proveedores que presuntamente no cumplían con los requisitos establecidos, mientras que en Coahuila se señalaron otros 14.9 millones de pesos sujetos a observaciones.

Asimismo, la publicación refiere que el contrato relacionado con algunas de estas operaciones habría sido administrado por Gregorio Chávez, identificado como hermano de la senadora con licencia de Morena Andrea Chávez. Por ello, el líder del tricolor consideró indispensable que las autoridades competentes determinen con absoluta transparencia si existieron irregularidades y quiénes serían responsables, evitando cualquier juicio anticipado mientras las investigaciones correspondientes continúan.

“Los recursos destinados a los programas sociales pertenecen a los mexicanos. Cada peso debe llegar a quienes verdaderamente lo necesitan. Si la Auditoría Superior de la Federación encontró anomalías, corresponde investigarlas hasta sus últimas consecuencias y transparentar públicamente los resultados”, señaló Alex Domínguez.

El legislador priista estatal sostuvo que no puede existir impunidad ni protección política para nadie, y pidió que Liconsa y las instancias fiscalizadoras informen puntualmente sobre el estado que guardan las observaciones, procedimientos administrativos y posibles recuperaciones de recursos públicos.