Identifican a hombre armado abatido en Los Olivos; disparó vs patrulla

Un masculino fuertemente armado fue abatido esta tarde por un elemento de la policía municipal en la colonia Los Olivos, ya fue identificado por la autoridad.

Se trata de quien en vida respondía al nombre de César Santillán Macías de 45 años de edad, reportes indican que el agente llegó al exterior de una cerrada ubicada en el cruce de las calles Olivar de Alicante y Olivo Silvestre, cuando el agente fue recibido a balazos y al verse amenazado disparó en contra de la persona armada.

La unidad PA-1668 presenta varios impactos de arma de fuego en la parte del piloto, por lo cual es evidencia del ataque que resultó.

En el lugar se lleva a cabo un fuerte operativo y elementos de la Fiscalía General del Estado se hacen cargo de la investigación.