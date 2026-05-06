Desmentido panista-Morenos pican cresta-LeBarón y “El Cochiloco”-Unción agropecuaria

En medio de su viaje a Coahuila, en donde coincidió con la plana mayor del PAN para el arranque de las campañas electorales en ese estado vecino, quien tuvo que salir a desmentir una supuesta marcha de apoyo hacia la gobernadora Maru Campos es la dirigente estatal Daniela Álvarez, la cual reveló que la convocatoria que ayer comenzó a circular en redes sociales es completamente falsa. Y es que en diversos grupos circuló una imagen en la que se convocaban a una marcha para apoyar a la jefa del Ejecutivo chihuahuense para este sábado, como una especie de respuesta a la que un grupo de morenistas llevó a cabo el lunes y que resultó ser un fiasco.

Sin embargo, como el horno no está para bollos, lo que menos pretende el panismo y el gobierno estatal en sí, es continuar atizando la pugna entre los morenos que insisten en su mentada “traición a la patria” por parte de la Gobernadora y por lo que le exigen pedir licencia, comparando sus acciones de combate al crimen organizado con las del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico y por lo cual tuvo que pedir licencia el viernes pasado. Así que para no caer en provocaciones, ayer mismo quedó desactivado ese entuerto y por lo pronto, el Gobierno del Estado colaborará con lo ordenado por la FGR en cuanto a investigaciones se refiere, aunque los chicos de la fiscal Ernestina Godoy no midan con la misma vara lo que ocurrió aquí en Chihuahua y lo que ocurre en Sinaloa.

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Por cierto que hoy en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, de nueva cuenta los que pretenden meterle más ruido a lo sucedido con el desmantelamiento del narcolaboratorio ubicado en el municipio de Morelos y la presunta injerencia de agentes extranjeros, son los diputados locales de Morena, y es que en voz de la legisladora Magdalena Rentería, pedirán que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya y el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz, “rindan un informe detallado ante este Pleno sobre lo acontecido en la operación de fecha 19 de abril de 2026, realizada en El Pinal, municipio de Morelos”. Así señala la proposición con carácter de punto de acuerdo que presentará la diputada juarense, lo que seguramente encenderá los ánimos en tribuna, aunque los legisladores panistas tendrán la opción de darles por su lado y de una vez por todas ponerle fin a la polémica y despolitizarla.

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Quien después de ponerse el traje de dirigente nacional de Morena ya no se guardó nada en contra de la gobernadora Maru Campos, precisamente por este caso de la presunta injerencia extranjera en el desmantelamiento del narcolaboratorio en El Pinal, es Ariadna Montiel, la cual también anduvo ayer en Coahuila para el arranque de las campañas electorales que renovará 25 curules en el Congreso de ese estado. Y es que en sus redes sociales, la morenista afirmó que la Gobernadora “debe ser juzgada por traición a la patria”, alegando por supuesto la “defensa de la soberanía”, cuestión que fue replicada por los diputados locales que coordina Cuauhtémoc Estrada, los cuales se han envalentonado bastante desde que su jefa política asumió el domingo como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional.

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El que se reunió ni más ni menos que con todo un personaje más que conocido es el aspirante independiente a la gubernatura de Chihuahua, Julián LeBarón, el cual tuvo un encuentro con el actor Joaquín Cosío, el mismo que interpretó al “Cochiloco” en la película “El Infierno”, del director Luis Estrada, y que en 2010 retrató de una manera más que verídica los horrores que provoca la narcoviolencia. Es así que en una especie de mensaje de apoyo por parte del famoso actor que hace ya algunos ayeres apoyaba a Morena y terminó más que desencantado y decepcionado, LeBarón y Cosío aparecieron juntos en un video en el que tanto el activista como “El Cochiloco” llaman a no conformarse a vivir con miedo y a luchar por la paz. Vaya que LeBarón sumó tremendo fichaje.

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Con el campo en crisis, no nada más por la sequía y la carencia en programas de apoyo por parte del Gobierno federal, y a unos días de la salida de Julio Berdegué de la SADER, lo que demostró que el funcionario era más un lastre que otra cosa, quienes alistan la renovación de su mesa directiva son los integrantes del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, a donde llegará como presidente Néstor Baeza Corral, quien saldrá ungido como candidato de unidad para suceder a Arturo González. La toma de protesta del nuevo líder de la CEACH está pactada para realizarse el próximo 19 de mayo, en la cual se contempla la presencia de la gobernadora Maru Campos y de representantes de la Secretaría de Desarrollo Rural, así como de Jorge Esteve Recolons, presidente del Consejo Nacional Agropecuario.