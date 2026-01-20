Descarta Álvaro Bustillos ser aspirante a la gubernatura de Chihuahua en 2027

Álvaro Bustillos Fuentes presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) dio a conocer que no está interesado en participar en la política, esto ante aparentes encuestas que lo posicionan como candidato para contender por la gubernatura de Chihuahua en 2027.

“Yo ahorita no estoy entrando a ningún tema político, estoy muy enfocado y muy centrado en las broncas de la Unión Ganadera, que traemos bastantes, bastantes frentes y no me voy a salir de aquí y ahorita en mi representación me toca estar aquí, yo tengo un compromiso con los ganaderos y yo no me voy a salir y si las cosas pudieran cambiar en algún momento no sé, sí”, comentó.

Asimismo agradeció a las encuestas que prevén y ven que pusiera ser competitivo en la política, sin embargo, asegura que el sector ganadero está cansado de tanta adversidad y frentes por lo que debe de ser escuchada la voz del campo.

“Hoy por hoy ellos tienen que tener una voz de alguien que los represente y navegue de este mismo esfuerzo desde su trinchera”, comentó.

Bustillos descarta por el momento su participación en las elecciones del 2027, ya que por el momento se deberá concentrar en el sector empresarial ganadero.