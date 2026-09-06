Dan prisión preventiva a Diego Sebastián y Gerardo por asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y familia

Un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra Diego Sebastián R. F. y Gerardo C., señalados por el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su familia y una trabajadora del hogar.

Diego Sebastián R. F. se presume como el autor material del homicidio del músico, así como de Ana Paula Barragán, esposa embarazada de este, y de su hija Sofía de 3 años de edad, además del de Aleyda Romero, trabajadora del hogar, y de Nala, la mascota de la familia.

Gerardo C. es identificado como cómplice del multihomicidio, quien llevó a Diego Sebastián al departamento de Meléndez en Atizapán de Zaragoza, donde se cometió el multihomicidio.

¿Qué delitos enfrentarán los asesinos de Jonathan Meléndez y su familia?

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación de ambos sujetos por varios delitos.

A Diego Sebastián lo señaló de:

homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja

homicidio calificado en agravio de una mujer

homicidio calificado en agravio de una menor de edad

interrupción del embarazo

crueldad animal

A Gerardo lo señaló de los mismos delitos a excepción del de crueldad animal.

Los abogados de las víctimas solicitaron que los homicidios de Ana Paula Barragán, Sofía y Aleyda Romero sean reclasificados como feminicidio.

La petición será abordada el próximo 9 de septiembre, cuando se lleve a cabo la continuación de la audiencia y se determine la vinculación a proceso.

Mientras tanto, un juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Diego Sebastián y Gerardo, quienes permanecerán recluidos en el penal de Tlalnepantla.

Con información de El Heraldo de México