Analiza GCMA posibles implicaciones comerciales de la nueva orden ejecutiva bovina en Estados Unidos

La emisión de una orden ejecutiva dirigida a reactivar el sector ganadero en Estados Unidos abre un periodo de revisión regulatoria que podría derivar en la reinstauración del etiquetado obligatorio de país de origen para la carne de res, aspecto que impactaría la dinámica del comercio agroalimentario con México.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (CGMA) reportó que la disposición del ejecutivo estadounidense, Donald Trump, establece un plazo de noventa días para que las dependencias federales de ese país evalúen políticas públicas sobre acceso a mercados y rentabilidad de los productores locales.

El diagnóstico del organismo especializado detalla que la decisión del gobierno norteamericano obedece a un inventario bovino situado en su nivel mínimo en setenta y cinco años, frente a un consumo de carne de res que aumentó cerca del diez por ciento en la última década.

El plan de revisión en Estados Unidos incluye la reducción de trámites, la apertura de tierras federales para pastoreo, facilidades para el control de fauna depredadora y mecanismos de compensación por pérdidas, junto con la indicación de buscar reducciones en los precios finales al consumidor.

Sobre el tema, el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, señaló que las medidas orientadas al mercado interno estadounidense deben evitar la segregación del ganado mexicano, el cual mantiene un papel complementario dentro de la cadena productiva de América del Norte.

El análisis del grupo consultor indica que los efectos en el hato estadounidense se concretarán en el mediano y largo plazo, por lo que en el plazo inmediato continuarán los altos costos de producción y la limitada disponibilidad de ganado en el mercado regional.

El grupo privado recordó que la Organización Mundial del Comercio resolvió anteriormente que esquemas similares de etiquetado de origen generaban un trato menos favorable para las exportaciones ganaderas de México y Canadá.

Ante el proceso de revisión de noventa días que iniciaron las autoridades estadounidenses, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas planteó la intervención coordinada de las secretarías de Economía, Agricultura y Relaciones Exteriores con el sector privado, a fin de supervisar que la reglamentación que resulte se apegue a las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.