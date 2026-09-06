Irán ataca a embarcación no tripulada de EU al intentar cruzar el estrecho de Ormuz

Irán anunció haber atacado el domingo una embarcación no tripulada de Estados Unidos que intentaba ingresar al estrecho de Ormuz, una afirmación que las fuerzas armadas estadounidenses desestimaron como una “mentira total”.

Representó el golpe más reciente en un nuevo recrudecimiento de los combates entre ambos países.

El presunto ataque ocurrió un día después de que las fuerzas armadas estadounidenses informaran que atacaron tres petroleros iraníes en respuesta a un ataque con misiles contra buques de guerra de la Armada.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó el 28 de febrero. Pero desde que se anunció un acuerdo de alto al fuego en junio, los enfrentamientos intermitentes han persistido. En ellos, ambas partes han intentado infligir daño militar y económico ante el fracaso de las negociaciones.

Los ataques ocurren una semana después de que los combates se reanuden.

Estados Unidos e Irán reanudaron los combates la semana pasada, tras un mes de relativa calma, y el estrecho de Ormuz y las comunidades iraníes a lo largo de él volvieron a ser blancos. Al menos cinco personas murieron esta semana durante un bombardeo estadounidense en el sur de Irán.

El gobierno del presidente Donald Trump parece haber adoptado un enfoque de doble vía frente al conflicto: responder militarmente a los ataques en el estrecho, al tiempo que va tras instituciones financieras extranjeras que manejan el dinero del gobierno iraní.

Pero los nuevos altos dirigentes de línea dura en el país persa han señalado que su designación persistirá en su resistencia tras haber soportado décadas de sanciones.

A lo largo de los años, Irán ha encontrado maneras de eludir las sanciones y, ahora, el bloqueo de Estados Unidos, y hacer llegar su petróleo a compradores para ayudar a aliviar las crecientes presiones económicas. Eso depende en parte de una flota clandestina que transporta su crudo.

Por otra parte, el programa nuclear iraní —el asunto que contribuyó al estallido de la ofensiva— debía abordarse en negociaciones que se vinieron abajo poco después de que ambas naciones firmaran un memorando de entendimiento a mediados de junio.

Algunos diplomáticos señalan que Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania buscan remitir a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU por no cumplir con sus obligaciones de no proliferación nuclear.

La nueva herramienta de Irán para presionar se centra en el estrecho de Ormuz, que es crucial para los envíos mundiales de petróleo y gas natural, y que antes de que comenzara la guerra era considerada una vía marítima internacional.