Mantiene Gobierno Municipal fumigaciones diarias en parques y espacios públicos de Chihuahua Capital

-Las acciones preventivas ayudan a controlar insectos, garrapatas, plagas y animales ponzoñosos

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 6 de septiembre de 2026.- Con el objetivo de mantener parques y espacios públicos en mejores condiciones para las familias de Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, realiza fumigaciones de manera diaria en diferentes puntos de la ciudad.

Estas labores forman parte de las acciones permanentes de mantenimiento y prevención que se llevan a cabo en los espacios que diariamente reciben a cientos de chihuahuenses para caminar, hacer ejercicio, convivir, pasear a sus mascotas o simplemente disfrutar de las áreas verdes.

Las cuadrillas realizan recorridos y aplicaciones preventivas para contribuir al control de insectos, garrapatas, plagas y animales ponzoñosos, evitando su proliferación y reduciendo posibles riesgos para quienes utilizan estos espacios, así como para sus mascotas y el arbolado.

La Dirección de Mantenimiento Urbano señaló que estas acciones se realizan de manera responsable y con productos destinados para este tipo de trabajos, procurando que una vez aplicados y siguiendo las indicaciones correspondientes, los espacios sean seguros para las y los ciudadanos y para las mascotas que los visitan.

De esta manera, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar todos los días en el cuidado y mantenimiento de los más de mil 400 parques y espacios públicos de Chihuahua Capital, porque mantenerlos limpios, cuidados y en buenas condiciones también significa contar con lugares donde las familias puedan disfrutar con tranquilidad.