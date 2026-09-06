Bad Bunny hace historia en los Emmy 2026 con siete premios por su show del Super Bowl

Bad Bunny sumó un nuevo reconocimiento a su carrera al ganar siete premios Emmy 2026 por The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny, durante la primera noche de los Creative Arts Emmys 2026, celebrada en Los Ángeles.

El show del medio tiempo del Super Bowl 2026 de Bad Bunny, que recibió nueve nominaciones, consiguió siete estatuillas de los Emmy 2026 y superó así el récord que anteriormente pertenecía a la actuación de Lady Gaga de 2017, que había obtenido seis nominaciones.

Bad Bunny gana su primer Emmy y el Super Bowl 2026 arrasa

Entre los reconocimientos del show de medio tiempo del Super Bowl destaca el primer Emmy para Bad Bunny en la categoría de Especial de variedades excepcional (en vivo)

El cantante puertorriqueño también participó como productor del histórico espectáculo, que llevó la música y cultura latina al escenario del Super Bowl.

El show contó además con invitados como Lady Gaga y Ricky Martin y destacó por su puesta en escena, coreografía y producción técnica.

Los 7 premios Emmy que ganó Bad Bunny por su show del Super Bowl

Bad Bunny ganó 7 premios Emmy 2026 gracias a su show del medio tiempo que realizó durante el Super Bowl, siendo los siguientes:

Especial de variedades excepcional (en vivo) Dirección Dirección musical Coreografía Mezcla de sonido Dirección técnica y trabajo de cámara Diseño de iluminación

Con estas siete victorias, el Halftime Show de Bad Bunny se convirtió oficialmente en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl más premiado en la historia de los Emmy 2026.

La entrega principal de los Emmy 2026 se realizará el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.