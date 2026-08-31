Dan 10 días para limpiar antes de aplicar multas por terrenos sucios

Los propietarios de terrenos y frentes de viviendas en malas condiciones cuentan con un plazo de 10 días para realizar labores de limpieza antes de hacerse acreedores a una multa, informó José Luis De Lamadrid, director de Servicios Públicos Municipales.

El funcionario señaló que el Municipio busca privilegiar la prevención y evitar que los ciudadanos lleguen a recibir una sanción económica, por lo que primero se les hace llegar un requerimiento para que atiendan la limpieza del espacio.

Explicó que, una vez notificado el propietario, dispone de 10 días para cumplir con el requerimiento. Si transcurre este periodo sin que se realicen los trabajos correspondientes, se procede con la aplicación de la multa.

De Lamadrid detalló que las sanciones están establecidas en UMAS y contempladas en la Ley de Ingresos 2026. Los montos varían de acuerdo con las condiciones y dimensiones del lugar.

En el caso de frentes sucios, las multas pueden iniciar en aproximadamente mil 500 pesos, mientras que para terrenos de grandes dimensiones pueden alcanzar los 20, 30 y hasta 40 mil pesos.

Precisó que, una vez aplicada la sanción, el monto puede ser cargado directamente al predial del inmueble, por lo que recomendó a los propietarios atender los avisos de la autoridad y mantener sus terrenos limpios para evitar gastos adicionales.