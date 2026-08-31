Gasto público creció 3.5% anual en julio pese a subejercicio

El gasto público ejercido por el gobierno de Claudia Sheinbaum, entre enero y julio pasados, reportó un crecimiento en comparación anual pese al subejercicio que presentó en el periodo, de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública, a julio pasado, mostró que el gobierno federal ejerció 5 billones 742,425 millones de pesos, lo que representó un aumento de 3.5% en comparación anual, pese a que los ingresos públicos crecieron solo 0.9% en el mismo periodo.

“Al cierre de julio, los principales balances fiscales registraron mejores resultados que los previstos en el programa, en línea con las metas anuales aprobadas por el H. Congreso de la Unión y con la reducción gradual del déficit Presupuestario”, aseguró la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

Pese al crecimiento, en los primeros siete meses del año se presentó un subejercicio de 438,703 millones de pesos, es decir, se gastó menos de lo que se contempló en el programa.

“El gasto público priorizó el bienestar y los derechos de la población. Los recursos destinados a desarrollo social aumentaron 9.2% real anual en el acumulado a julio –por encima del promedio de 2.6% de la década previa–, con incrementos en salud (15.1%), educación (8.4%), protección social (7.9%) y vivienda (6%)”, destacó Hacienda.

A la población se destinaron 4.03 bdp

En el informe, la dependencia señaló que el gasto programable –aquel que se destina a proveer de bienes y servicios a la población– sumó 4.03 billones de pesos en el periodo, un aumento de 5.4% en comparación con el año pasado.

Sin embargo, en este rubro se observó un subejercicio de 294,072 millones de pesos en los primeros siete meses del año.

Al interior, el gasto de los ramos autónomos mostró una caída de 13.5% en comparación anual, mientras que los ramos administrativos presentaron un crecimiento de 8.8% y los ramos generales de 5.9 por ciento.

En el caso del IMSS y el ISSSTE, el gasto de estos organismos de control presupuestario directo incrementó 9.1% anual, mientras que los recursos ejercidos por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresas públicas del Estado, cayeron 8.7% en comparación con el mismo periodo de hace un año.

En tanto, el gasto no programable –sin considerar el costo financiero de la deuda, fue de 943,382 millones de pesos, 2.7% más anual pero 29,823 millones por debajo de lo proyectado.

Respecto a los recursos que se destinaron al costo financiero de la deuda, entre enero y julio sumaron 759,369 millones de pesos, una caída anual de 4.9 por ciento.

“El costo financiero disminuyó 4.9% real anual y se ubicó 115,000 millones de pesos por debajo del programa, favorecido por la apreciación cambiaria y la estrategia de manejo de pasivos, orientada a optimizar el perfil de vencimientos y mantener condiciones favorables de financiamiento”, agregó la Secretaría de Hacienda.