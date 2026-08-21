Crédito, vivienda y tecnología redefinen el mercado inmobiliario mexicano

Los compradores son más analíticos, los arrendatarios buscan flexibilidad y los inversionistas privilegian activos capaces de generar rendimientos.

El mercado inmobiliario mexicano atraviesa una etapa de ajuste en la que las decisiones de compra, renta e inversión están cambiando. La moderación de la inflación, menores tasas de interés y una mayor disponibilidad de herramientas digitales están modificando el comportamiento de los participantes del sector.

A esto se suma un problema que continúa limitando el crecimiento: la falta de vivienda de precio medio en las principales ciudades del país.

Julio César Mendoza, gerente comercial de Inmuebles24, explica que el mercado se encuentra en un escenario de mayor certidumbre. “Tras el control de la inflación (cerrando en 3.69%) y la bajada de la tasa de referencia de Banxico al 7%, el costo del crédito hipotecario bancario se ha vuelto a alinear en un rango competitivo (de 8.5% a 9.8%), inyectando liquidez a la demanda”.

A partir de este entorno, tres factores están marcando la evolución del sector: el financiamiento, la disponibilidad de vivienda y una mayor preferencia por la flexibilidad.

El crédito vuelve a influir en las decisiones

El comportamiento de las tasas hipotecarias es uno de los principales elementos para la recuperación de la demanda. Un menor costo financiero puede facilitar que más personas pasen de buscar vivienda a concretar una compra.

También están cambiando los mecanismos para acceder al financiamiento. Las plataformas inmobiliarias y los intermediarios hipotecarios están incorporando herramientas digitales para perfilar compradores y acercarlos a opciones de crédito.

Sin embargo, una tasa más competitiva no resuelve por sí sola el problema de acceso a la vivienda. El incremento de los precios inmobiliarios frente al crecimiento del ingreso sigue siendo una de las principales barreras para los compradores.

Falta vivienda media en las grandes ciudades

Otro factor que condiciona al mercado es la oferta. Existe un déficit estructural de vivienda media, particularmente en un rango de entre 2.5 y 4.5 millones de pesos, en los principales centros urbanos.

La escasez está llevando a buscar nuevas alternativas. Entre ellas se encuentra la reconversión de inmuebles, como oficinas de clase B que pueden transformarse en vivienda, mientras que la expansión industrial asociada al nearshoring genera nuevas necesidades residenciales en ciudades y corredores del Norte y el Bajío.

Esto plantea una oportunidad para desarrolladores capaces de ofrecer productos más accesibles sin sacrificar ubicación, conectividad y servicios.

El comprador ya no busca solamente metros cuadrados

También el perfil del comprador ha cambiado. Antes, el tamaño y las características físicas de una vivienda podían ser determinantes; ahora, la ubicación y el acceso a servicios tienen un peso mayor.

Mendoza señala que el comprador actual es más analítico y busca viviendas vinculadas con el concepto de “barrios de 15 minutos”, donde pueda resolver buena parte de sus actividades cotidianas sin realizar grandes desplazamientos.

La micromovilidad, la conectividad y los espacios adecuados para trabajar desde casa forman parte de esta nueva ecuación.

Esto también está influyendo en el producto residencial. Los desarrolladores están reduciendo metrajes e incorporando amenidades y espacios compartidos, incluidos modelos de co-living, para compensar la menor superficie privada.

Rentar gana atractivo por flexibilidad

Pero también, el arrendamiento está ganando terreno. Para una parte de la población, especialmente entre millennials y la Generación Z, la vivienda se relaciona cada vez más con un servicio que debe adaptarse a sus necesidades.

El concepto de Housing as a Service refleja esta transformación. Los arrendatarios buscan movilidad, contratos y procesos digitales, así como menos trámites para acceder a una vivienda.

La renta de corta estancia también ha cobrado relevancia ante eventos de gran escala, como el Mundial de 2026, que generó oportunidades temporales en determinados mercados.

Para los propietarios, esto abre nuevas posibilidades de generación de ingresos,aunque también exige una administración más eficiente de los inmuebles.

Inversionistas buscan rendimiento, no solo patrimonio

El inversionista inmobiliario también está modificando sus prioridades. El objetivo ya no es únicamente comprar una propiedad para conservarla como reserva de valor.

Ahora existe mayor interés por activos que produzcan ingresos y puedan generar rendimientos superiores a la inflación. Entre las alternativas mencionadas por Mendoza están las rentas de corta estancia, los esquemas de propiedad fraccional y los inmuebles con buena conectividad.

La ubicación, la demanda potencial y la capacidad del activo para generar flujo se vuelven, por tanto, elementos centrales para evaluar una inversión.

Nearshoring abre oportunidades fuera de los mercados tradicionales

La llegada de inversión extranjera también puede modificar el mapa inmobiliario. De acuerdo con Mendoza, la inversión extranjera directa de más de 40,000 millones de dólares reportada por la Secretaría de Economía a finales de 2025 puede generar nuevas necesidades de vivienda, principalmente en el Norte y el Bajío.

Sin embrago, el fenómeno no se limita a las naves industriales. La llegada de empresas requiere trabajadores, vivienda, servicios, comercio, infraestructura y espacios para actividades económicas.

Esto puede generar oportunidades para desarrolladores e inversionistas que identifiquen con anticipación los corredores con crecimiento de empleo y demanda habitacional.

IA y PropTech aceleran la transformación

La tecnología es otro de los elementos que está modificando la operación del mercado. La inteligencia artificial y las herramientas PropTech pueden ayudar a identificar prospectos, evaluar perfiles, automatizar procesos y reducir el tiempo necesario para concretar una operación.

La digitalización también está cambiando la experiencia del usuario. La búsqueda de propiedades, la precalificación financiera, el contacto con asesores y parte de la administración de los inmuebles pueden realizarse mediante plataformas digitales.

En este contexto, Mendoza señala que “Inmuebles24 se consolida no solo como un portal de anuncios, sino como un socio estratégico en el mercado inmobiliario. Nos apoyamos en herramientas para perfilar mejores leads, la oferta de datos a través de nuestro Index, y el trabajo en conjunto con otros actores externos del sector (como la integración de asesoría hipotecaria con Creditaria)”.

Precios y regulación, los principales desafíos

El mercado también enfrenta riesgos. Uno de los principales es la distancia entre el crecimiento de los precios de los inmuebles y la capacidad de compra de los hogares.

Aunque las condiciones financieras pueden mejorar, una vivienda que aumenta de precio más rápido que los ingresos continúa siendo inaccesible para una parte importante de la población.

A ello se suma la incertidumbre regulatoria. Los cambios en las reglas para el mercado de renta, como el establecimiento de límites a los incrementos en ciudades como Ciudad de México, pueden modificar las decisiones de propietarios e inversionistas.

El reto para el sector será encontrar un equilibrio entre rentabilidad, acceso a vivienda y certidumbre para quienes desarrollan, compran, rentan o invierten.

Así, el mercado inmobiliario mexicano entra en una etapa en la que la ubicación, el financiamiento, la flexibilidad, la tecnología y la capacidad de generar ingresos pesan cada vez más en las decisiones. Para los participantes del sector, entender estos cambios será clave para identificar dónde estará la demanda y qué tipo de vivienda y activos tendrán mayor atractivo en los próximos años.