Continuará en prisión preventiva por amputar la mano a su vecino

El Ministerio Público de la Unidad de Daños y Lesiones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Yovani Said G. C., por el delito de lesiones calificadas, cometido en agravio de un masculino en Ciudad Juárez.

La representación social expuso diversos datos de prueba fehacientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado por hechos ocurridos el pasado domingo 09 de agosto, en la calle Desierto de Sahel, cerca del bulevar Zaragoza.

De acuerdo con la investigación ministerial, Yovani Said G. C., amputó una mano a la víctima identificada como José Pablo A. C., de 45 años de edad. con un arma blanca tipo espada, hechos por los que fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición de la Fiscalía.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado, y resolvió su situación jurídica, además de establecer un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe mencionar que, a pesar de la pronta intervención médica, no fue posible reimplantar la mano amputada a la víctima, quien ya fue dado de alta.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).