Colapsa edificio en Nueva Delhi; reportan tres estudiantes muertos y decenas de personas atrapadas en los escombros

Un edificio se vino abajo el domingo en Nueva Delhi, lo que causó la muerte de al menos tres estudiantes y dejó a decenas más atrapadas, según informaron funcionarios.

La construcción de cinco pisos, que albergaba un hostal universitario se desplomó en Satya Niketan, un barrio densamente poblado conocido por sus alojamientos privados para estudiantes cerca de un campus de la Universidad de Delhi.

El funcionario de bomberos Abhilash Malik dijo que de 30 a 40 personas seguían atrapadas.

El legislador Anil Sharma manifestó que algunas personas habían sido rescatadas y que varias de las que estaban atrapadas habían hecho llamadas telefónicas para pedir ayuda, mientras los rescatistas se mantenían en contacto con ellas.

Hasta el momento, los equipos de emergencia han rescatado a ocho personas, de las cuales tres fallecieron y cinco están hospitalizadas de gravedad, informaron fuentes oficiales a la agencia local PTI.

La policía, los bomberos y equipos de la agencia de respuesta a desastres de India buscaban entre los escombros, al tiempo que maquinaria pesada los retiraba para ayudar a los rescatistas a llegar hasta quienes estaban atrapados.

Para mantener con vida a los sobrevivientes atrapados bajo las ruinas, los equipos de rescate han introducido cilindros de oxígeno entre los escombros y trabajan sobre el terreno con la ayuda de unidades caninas.

Los derrumbes de edificios son un peligro recurrente en partes de India durante el monzón de junio a septiembre, cuando las lluvias intensas o prolongadas pueden debilitar estructuras envejecidas.