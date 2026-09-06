Choca autobús con pasajeros que regresaban del evento de Sheinbaum en Tepic; hay cuatro muertos y 20 heridos

Al menos cuatro personas fallecieron tras el accidente de un autobús en una carretera en Nayarit en donde se transportaban personas que regresaban del evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tepic.

El choque se registró durante la noche de este sábado en la carretera federal 15, a la altura del municipio de Rosamorada, y personas en el lugar acusaron que las autoridades tardaron en atenderlos.

La Fiscalía General de Nayarit informó que el accidente entre el autobús de pasajero y un tráiler dejó cuatro personas fallecidas y 20 más lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales en Acaponeta, Rosamorada y Santiago Ixcuintla.

Ante ello, las autoridades indicaron que emprendieron una investigación con la que buscarán esclarecer los hechos, mientras que al sitio llegaron especialistas en criminalística.

Por su parte, el gobernador lamentó este hecho y envió sus condolencias a las familias en un mensaje en sus redes sociales.

De acuerdo con la información compartida, el gobierno de Nayarit indicó que cubrirá los gastos médicos y funerarios de las víctimas; “en estas horas tan dolorosas, todo nuestro apoyo está con las personas afectadas y sus seres queridos”, añadió.

La usuaria en redes sociales Rosa Angélica Hernández hizo una transmisión en vivo minutos después del accidente en donde se observaba a las víctimas en el sitio mientras los presentes intentaban auxiliar a quienes quedaron atrapados en el autobús.

Por su parte, el alcalde de Acaponeta, Manuel Salcedo, confirmó que en el autobús viajaban simpatizantes del gobierno.

“Queridos ciudadanos, lamento profundamente el accidente del autobús que transportaba simpatizantes. Les aseguro que los tres niveles de gobierno estamos atendiendo de inmediato esta situacion y movilizando la ayuda a todos los heridos. No están solos”, escribió.