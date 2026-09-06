Indentifican a hombre localizado ayer sin vida en la colonia Santo Niño

La autoridad ya identifico a la persona que fue localizada sin vida el pasado sabado en la colonia Santo Niño.

Se trata de quien en vida respondia al nombre de Héctor Mario Molina Lucio de 62 años quien fue localizado sin vida al interior de una vivienda ubicada en el cruce de Sor Juana Inés de la Cruz y calle 27.

Su hermano realizó el hallazgo y alertó a las autoridades policías municipales confirmaron que ya no contaba con signos vitales indicando que la vicitma tenia un golpe en la cabeza y en el domicilio estaba todo revuelto por lo que posiblemente la persona habria sido asesinada.

Cabe destacar que será mediante un examen que se determine las causas del fallecimiento de la persona mientras que fiscalía investigará el hecho.