Reconoce Municipio a 94 elementos de Policía y Bomberos con incentivos por acciones de alto impacto e impacto social

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, reconoció a un total de 94 elementos, entre ellos 63 integrantes del H. Cuerpo de Bomberos y 31 policías municipales, mediante la entrega de incentivos por Alto Impacto e Impacto Social, en reconocimiento a su esfuerzo, resultados y vocación de servicio.

Durante la ceremonia se destacó el compromiso y profesionalismo de las y los elementos que, con su labor diaria, contribuyen a la seguridad, protección y prosperidad de las familias chihuahuenses.

Entre los beneficiados se encuentra el bombero Luis Pérez, quien recordó la intervención realizada junto con sus compañeros durante un incendio registrado en una tarimera ubicada al norte de la ciudad, emergencia que requirió cerca de 12 horas de trabajo continuo para lograr su control y extinción.

El elemento agradeció el reconocimiento otorgado y destacó el trabajo en equipo realizado por el personal operativo para atender situaciones de riesgo en beneficio de la comunidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de reconocer el trabajo, la entrega y la vocación de servicio de quienes diariamente protegen a la ciudadanía y contribuyen a mantener una ciudad más segura.