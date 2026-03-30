Chihuahua tiene 600 mil cabezas de ganado sin exportar en 10 meses

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes dio a conocer que en los 10 meses en que se ha realizado el cierre de frontera Chihuahua dejó de exportar 600 mil cabezas de ganado.

Tras el cierre de frontera por casos de gusano barrenador se dejaron de exportar 1 millón 200 mil cabezas de ganado de estas 600 mil cabezas pertenecen al estado de Chihuahua.

“El año pasado 400 mil cabezas no cruzaron y actualmente 200 mil, hablamos de 600 mil cabezas de ganado sin exportar”, comentó.

Reitera que Chihuahua es el estado fronterizo que más cumple con la sanidad contra el gusano barrenador por lo cual es necesario que se abra la posibilidad de exportación pronta, esto ha sido un mensaje constante de parte del sector ganadero de Chihuahua para el vecino país y principal socio comercial, Estados Unidos.