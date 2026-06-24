Avala Cabildo reforma de protección animal para reforzar cuidado y salud de mascotas

Las y los regidores del H. Ayuntamiento de Chihuahua, aprobaron por unanimidad de votos la reforma al Reglamento de Protección Animal del Municipio de Chihuahua, para impulsar el cuidado de las mascotas para brindarles una mejor calidad de vida.

A través de esta nueva reforma, se busca fortalecer las obligaciones de las personas propietarias, poseedoras o encargadas de animales, estableciendo disposiciones más precisas relacionadas con el acceso al agua, las condiciones de estancia, la socialización y los métodos de enseñanza y adiestramiento.

Como parte de las obligaciones, se deberá proporcionar un recipiente para comida y otro para agua limpia, con la cantidad suficiente, según la especie, raza o tamaño; brindarles un área de descanso y donde puedan protegerse de las condiciones climatológicas y otros factores externos.

Además, se busca promover que los animalitos convivan con animales de su misma especie en condiciones que favorezcan su sana socialización, siempre que no represente un riesgo sanitario o de seguridad.

Otro punto importante es garantizar que el adiestramiento y enseñanza del animal se lleven a cabo mediante métodos basados en el respeto y trato digno, evitando cualquier práctica que le genere dolor, miedo, estrés o sufrimiento.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reitera su compromiso con la protección animal, y desde la precisión en leyes, proteger a las mascotas que forman para de las familias capitalinas.