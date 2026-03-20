Aseguran en Operativo conjunto 6 armas de fuego, 5 vehículos, cartuchos y droga

• Acciones implementadas en Nonoava, San Francisco de Borja, Carichí y Cusihuiriachi

• Detuvieron además a un masculino que portaba una arma de fuego

Durante el operativo inter institucional desplegado al mediodía de ayer jueves en cuatro municipios de la región, fueron aseguradas seis armas de fuego, entre ellas un Barret, calibre .50, así como cinco vehículos, cientos de cartuchos, cargadores y droga, acciones en las que se detuvo a un masculino.

El despliegue policial se efectuó en los municipios de Nonoava, San Francisco de Borja, Carichí y Cusihuiriachi, como parte de las acciones de prevención y disuasión del delito.

Participaron elementos de Operaciones Estratégicas de la Agencia Estatal de Investigación, Secretaría de la Defensa Nacional, Grupo SWAT, Grupo de Inteligencia, Proyectos Especiales, GOT y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal

En un camino de terracería que conduce de Ciénega Ojos Azules, municipio de San Francisco de Borja, se localizó lo siguiente:

– 1 vehículo de la marca Ford, línea Expedition, color negro.

– 1 fusil AR-15 con mira holográfica de color rojo, calibre .223mm;

– 1 fusil AR-15, marca Colt, calibre .223mm;

– 1 fusil AR-15 marca Anderson;

– 765 cartuchos calibre .223mm;

– 163 cartuchos calibre 7.62 x 39mm;

– 35 cargadores calibre .223,

– 04 cargadores calibre 7.62 x 39mm.

También fueron asegurados 08 chalecos tácticos, 06 placas de blindaje para chaleco, un par de botas tácticas color beige, un par de placas de vehículos y una funda de lona para un arma corta.

En tanto que, en un recorrido en la comunidad de San Francisco de Borja, en las calles Abasolo y 6ta se logró la detención de Marvin Oswaldo T. V., de 32 años de edad, por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

En el lugar se aseguró también una pick up, Ford, Explorer, color negro, así como un rifle calibre .22mm con mira telescópica con 11 cartuchos útiles, un rifle calibre 30-06, marca Savage con mira telescópica con tres tiros útiles.

Al realizar un recorrido por una brecha de terracería que conduce de San Bernabé a San Francisco de Borja, se aseguró un vehículo Buick, Lacrosse, modelo 2012, color gris, y durante un recorrido por las calles 4ta y Prolongación Mariano de San Francisco de Borjas, una pick up, Chevrolet, Silverado, color café.

Mientras que, en un recorrido por la comunidad de Nonoava, se aseguró un vehículo Jeep, línea Wrangler, modelo 2014, color gris; un arma larga con la descripción Barret, con cargador abastecido con un cartucho calibre .50.

También, una bolsa de plástico transparente con una hierba verde, seca y olorosa con las características de la mariguana con un peso de 3 kilogramos.

Todo lo asegurado, así como la persona detenida, será puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente.

La Fiscalía General del Estado, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos en coordinación con otras corporaciones e instituciones de Gobierno.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).