Arsenal elimina al Atleti y vuelve a la final de Champions tras 20 años

Londres. El Arsenal disputará la final de Liga de Campeones de Europa por primera vez en 20 años gracias a un gol de Bukayo Saka en los últimos instantes del primer tiempo, suficiente para decretar la victoria 1-0 ante el Atlético de Madrid en el partido de vuelta.

Saka apareció para empujar el rebote que dejó el arquero Jan Oblak tras atajar el disparo de Leandro Trossard, dándole a Arsenal la ventaja 2-1 en el marcador global.

Con el ecuatoriano Piero Hincapié, el brasileño Gabriel y William Saliba imperiales, la férrea defensa de los Gunners se encargó del resto. Arsenal ha mantenido su arco en cero en casa en las tres rondas de eliminación directa. El equipo también ha encajado apenas cuatro goles, la cifra más baja del torneo, al ganar sus ocho partidos en la fase de liga.

Será apenas la segunda final de Arsenal en la máxima competición de clubes Europa. Perdieron el partido por el título de 2006 cuando su plantel liderado por Thierry Henry ante un Barcelona que contaba con Ronaldinho, Andrés Iniesta y Xavi Hernández.

Esta vez se enfrentará al vigente campeón Paris Saint-Germain o al Bayern Múnich en Budapest, Hungría, el 30 de mayo.

El PSG ganó el vibrante partido de ida de su semifinal por 5-4, y la vuelta se juega en Múnich el miércoles.

Arsenal también rema por el título de la Liga Premier. Los Gunners pueden asegurar el trofeo si ganan sus últimos tres partidos.