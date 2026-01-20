Arrestan en Plaza de Armas a mujer por agredir a adulto mayor

Una mujer en estado de intoxicación por alguna droga, fue arrestada la tarde de este martes en la Plaza de Armas. La razón de la detención fue por una falta administrativa que deriva a la alterar el orden público, según comentó un sargento de la policía municipal.

La causa fue que ante su estado inconveniente, la mujer aventó a un adulto mayor, luego comenzó a agredir verbalmente a quien pasaba a su lado. La policía Beta del Distrito Ángel de inmediato arribaron para entrevistarse con la mujer que al parecer, pertenece a otra nación.

Tal y como se muestra en imágenes, la detenida que vestía ropa deportiva y desalineada, fue llevada a la comandancia para ser entrevistada por un Juez Cívico, quien determina cuánto tiempo pasará en barandilla.



Al momento de su detención, captó la atención de muchos transeúntes, quienes felicitaron el actuar de los uniformados, ya que denunciaron que es una mujer agresiva por andar “drogada”, además la mujer al ser esposada y decir palabras altisonantes a los oficiales, repetía que, que bueno que ya se va de este país.