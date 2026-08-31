Arranca el ciclo escolar-Una pareja explosiva en San Lázaro-Daniela y los nuevos espectaculares-Domingo tricolor

Este lunes inicia el ciclo escolar en las escuelas de educación básica, por lo que la gobernadora Maru Campos encabezará junto al alcalde Marco Bonilla, la ceremonia oficial en la Primaria “Pedro Leal Rodríguez”, ubicada en la colonia Robinson, en donde además estarán acompañados por el secretario de Educación y Deporte del Gobierno del Estado, Hugo Gutiérrez Dávila y por los líderes sindicales de las Secciones 8 y 42 del SNTE, Eduardo Zendejas y Manuel Quiroz, respectivamente, quienes junto a la Góber y el Presidente Municipal, darán el banderazo inicial a este nuevo ciclo escolar que comienza este lunes 31 de agosto.

Ya que hablamos de la Góber, quien la semana pasada confirmó que la dirigencia nacional del PAN la invitó a ser diputada federal en la próxima Legislatura, aunque nada esté escrito, esa declaración también sacó a flote quién la pudiera acompañar en San Lázaro los próximos tres años a partir del 2027, pues por obvias razones se requieren voces fuertes que hagan eco en la Tribuna del Congreso de la Unión, así que de nueva cuenta volvió a surgir la opción de que sea el coordinador de la bancada del PAN en el Legislativo local, Alfredo Chávez, el que dé el salto a la Cámara de Diputados, pues si algo tiene el líder de los legisladores locales, es que desde que asumió la coordinación panista, ha sabido sacar adelante los temas que parecían no tener solución y su especialidad es destrabar acuerdos, además de que no le ha temblado la voz cuando desde la Tribuna es necesario llamar a las cosas por su nombre. Por lo que tanto Maru como Alfredo formarían una pareja bastante explosiva en San Lázaro y con ello volver a poner a Chihuahua en el centro de la política nacional.

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Si de panistas se trata, aunque algunos renieguen de serlo y perjudiquen más de lo que ayudan al partido azul, el que buscó llamar la atención después de perderse en el limbo de sus decisiones erróneas es el extitular de la JMAS en la época del corralismo, Roberto “El Pony” Lara, quien con una carta arremetió en contra de las aspiraciones del secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, al criticar que el funcionario estatal busque la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital. Lo que provocó el también exdiputado local es que le recordarán que cada vez que se pone al tú por tú contra un aspirante es como si los bendijera, ya sucedió cuando como corralista atacó a la hoy gobernadora Maru Campos o cuando intentó competirle al hoy alcalde Marco Bonilla, así que a los malosos hasta les causó gracia que en su afán de atacar a De la Peña, termine por darle el empujón que necesita para ser el candidato de Acción Nacional.

Por cierto, si de Santiago de la Peña se trata, este fin de semana el secretario General de Gobierno fue el encargado de lanzar la primera bola del único partido que los Dorados ganaron en la Final de la Liga Estatal de Beisbol en contra de los Manzaneros de Cuauhtémoc, además de que el sábado estuvo presente en el Encuentro Estatal de Acción Juvenil, en donde De la Peña coincidió con la plana mayor del PAN, así como con la gobernadora Maru Campos y el alcalde Marco Bonilla, quienes junto a la jefa nacional de los jóvenes panistas, la chihuahuense Daniela Aguilar, encabezaron el evento de las juventudes azules.

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Para culminar con los panistas, la que de nueva cuenta dio de qué hablar con los espectaculares que han hecho renegar a los morenistas una y otra vez, es la dirigente estatal Daniela Álvarez, quien el sábado estrenó una frase nueva en carteleras que fueron colocadas en Juárez y Chihuahua capital: “Nadie nos va a convertir en Sinaloa. Cruz al crimen”, la cual obviamente tiene una clara alusión, pero que al no ser directa, poco o nada podrán hacer los morenos para obligar a la autoridad electoral a exigir que los retire, mismos que andan más concentrados en saber cuándo es que la dirigencia nacional de Ariadna Montiel por fin va a destapar el nombre de su candidato o candidata a la gubernatura, designación que está más que trabada debido no se ha logrado un consenso absoluto para que en el momento de oficializar el nombramiento, no se desate un temblor que fracture la ya de por sí fracturada “unidad”.

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Y si de morenos hablamos, este fin de semana se llevó a cabo la quinta reunión plenaria del Grupo Parlamentario morenista en el Congreso de la Unión, en donde los legisladores guindas, además de recibir a los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; al de Hacienda, Edgar Amador; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; al canciller Roberto Velasco; a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez y a la consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, también recibieron a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel y a la titular de la Comisión Nacional de Elecciones del morenismo, Citlalli Hernández, las cuales todavía traen pendientes de destapar a 12 candidatos a las gubernaturas, incluida por supuesto la de Chihuahua.

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Un domingo muy tricolor es el que se vivió ayer en Chihuahua capital con la presencia del dirigente nacional ‘Alito’ Moreno, quien no nada más les tomó protesta a los 1,380 priistas que se registraron como “defensores”, entre los que destacan el líder estatal Alex Domínguez, así como los tres diputados locales que tiene el Revolucionario Institucional: Arturo Medina, Memo Ramírez y José Luis Villalobos, los cuales se declararon más que listos para abanderar las causas de la familia revolucionaria. Es así que lo que también hizo eco durante la visita de ‘Alito’ es la apertura que mostró para formar una alianza con el PAN y con ello, dejar en claro que Marco Bonilla sería su candidato a la gubernatura, además de que Moreno Cárdenas confirmó que se reuniría con la gobernadora Maru Campos, precisamente para abrir un diálogo e irle dando formar al bloque opositor que le haría frente a Morena y sus aliados, los cuales andan muy confiados en que el 2027 ganarán la gubernatura… ¿Será?