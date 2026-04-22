Aprueban integrar nombres de Francisco Barrio, Víctor Cruz Russek y Samuel Kalish a principales vialidades

Por mayoría de votos, los regidores del Ayuntamiento capitalino aprobaron la integración de nombres de Francisco Barrio Terrazas al Circuito Universitario; Víctor Cruz Russek a la nomenclatura de avenida La Cantera y Samuel Kalish Valdés a la avenida de las Industrias.



Cabe mencionar que en esta sesión estuvieron presentes familiares de los empresarios Samuel Kalish y de Víctor Cruz Russek. Mientras tanto al exterior de la Presidencia hubo una manifestación de ciudadanos en contra de la integración de estos nombres a las avenidas.

Tras la aprobación de estos dictámenes, fueron los regidores de Morena los que votaron en contra. Asimismo fueron los regidores Omar Márquez quien dio lectura al dictamen para agregar el nombre de Francisco Barrio al circuito universitario.



La panista Jony Barajas fue la que propuso y dio lectura para agregar el nombre de Víctor Cruz Russek y el regidor del PAN, Adán Galicia, dio lectura a la asignación del nombre Samuel Kalish.