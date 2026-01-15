Álvaro Bustillos refuerza alianzas con ganaderos de EU ante impacto económico y sanitario del cierre fronterizo



Amarillo, Texas, 15 de enero de 2026.— En un contexto marcado por afectaciones económicas y retos sanitarios derivados del cierre de la frontera estadounidense para la exportación de ganado en pie, Álvaro Iván Bustillos Fuentes, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh), sostuvo una reunión de trabajo con líderes y engordadores de Texas, Oklahoma y Nuevo México, considerados socios estratégicos del sector ganadero chihuahuense.



El encuentro, celebrado en Amarillo, Texas, tuvo como objetivo fortalecer la coordinación bilateral y dar seguimiento a las iniciativas conjuntas que buscan mitigar los efectos del cierre fronterizo, una medida que ha impactado de manera directa a la cadena productiva ganadera tanto en México como en Estados Unidos.



Desde el punto de vista económico, el cierre ha generado presiones en costos, retrasos en la comercialización y pérdidas para productores y engordadores de ambos lados de la frontera, al interrumpir un flujo comercial históricamente integrado. En este escenario, la relación entre Chihuahua y el sur de Estados Unidos resulta clave para preservar la viabilidad del sector y evitar un mayor deterioro en los ingresos de miles de familias vinculadas a la actividad ganadera.



En el plano sanitario, Bustillos Fuentes destacó que Chihuahua ha construido durante décadas un estatus zoosanitario reconocido, sustentado en controles, inspecciones y prácticas que han permitido mantener estándares exigentes para la exportación. No obstante, señaló que las restricciones actuales obligan a reforzar el diálogo técnico y la cooperación internacional para encontrar soluciones que garanticen la sanidad del hato sin paralizar la actividad económica.



“Estamos echados para adelante para coordinar esfuerzos en conjunto, porque este cierre de frontera no solo afecta a los ganaderos de Chihuahua, también impacta de manera significativa a los engordadores y comercializadores en Estados Unidos”, expresó el dirigente ganadero.



Bustillos recordó que, de forma permanente, ha sostenido reuniones con actores clave de la industria en ambos países, con el propósito de explorar alternativas comerciales, diversificar opciones y construir salidas viables mientras se resuelve el escenario sanitario que dio origen a las restricciones.



La reunión en Amarillo se inscribe en una agenda más amplia de gestión que busca defender el patrimonio de los productores, preservar la relación comercial binacional y sentar bases técnicas que permitan restablecer el flujo de exportación bajo criterios de sanidad y certidumbre económica.



En un entorno donde las decisiones sanitarias tienen repercusiones directas en la economía regional, el dirigente de la UGRCh subrayó la necesidad de respuestas coordinadas y sustentadas en criterios técnicos, que permitan equilibrar la protección sanitaria con la continuidad de una actividad estratégica para Chihuahua y para el sur de Estados Unidos.