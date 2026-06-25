Adulto mayor es localizado sin vida en la colonia Los Pinos

Un adulto mayor de 77 años de edad fue encontrado sin vida la tarde de este jueves en el porche de su vivienda, ubicada en el cruce de las calles Enrique Creel y 90, en la colonia Los Pinos. Fueron vecinos del sector quienes, al percatarse de que el hombre permanecía tirado e inmóvil, dieron aviso a las autoridades mediante el sistema de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y solicitaron el apoyo de paramédicos de URGE, quienes tras valorar al adulto mayor confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, los agentes acordonaron el área para resguardar la escena.

Personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo, con el fin de iniciar las investigaciones que permitan determinar la causa del fallecimiento. Hasta el momento no se ha informado oficialmente si la muerte estuvo relacionada con alguna enfermedad o con otras circunstancias.