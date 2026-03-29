Actor que interpretará a Snape en la nueva serie de ‘Harry Potter’ recibe amenazas de muerte

El universo de Harry Potter , una de las franquicias más populares de las últimas décadas, continúa expandiendo sus horizontes, esta vez en el ámbito televisivo con una serie producida por HBO.

Aunque el anuncio ha generado entusiasmo entre muchos fans, también ha provocado rechazo por parte de otro sector debido a las decisiones de casting, ya que Paapa Essiedu, actor ghanés-británico elegido para interpretar al profesor Snape, ha recibido amenazas de muerte por no encajar con la descripción física del personaje original.

¿Quién es Paapa Essiedu?

Nacido el 11 de junio de 1990 en Londres, Essiedu creció en la zona de Walthamstow, en una familia ghanesa. Sin embargo, enfrentó las adversidades muy pronto en su vida, pues a los 14 años perdió a su padre y seis años después también falleció su madre. Ante estas circunstancias, encontró refugio en el arte, particularmente en el teatro.

Su interés por la actuación surgió gracias a un profesor que lo motivó a seguir ese camino. Por ello, el actor se formó en la Guildhall School of Music and Drama y, en 2012, inició su carrera profesional en la Royal Shakespeare Company, donde participó en producciones grandes como Hamlet, The Merry Wives of Windsor y King Lear, obteniendo reconocimiento dentro de la industria.

Fue en 2020 cuando el actor incursionó en la actuación para la televisión en la serie Destroy You, misma que le otorgó una nominación a Mejor actor de reparto en los Emmy, y otra en los BAFTA. Más adelante, Essiedu continuó explorando esta industria con proyectos como Black Mirror y también comenzó a incursionar en el cine con películas como Men de Alex Garland o The Outrun con Saoirse Ronan.

Paapa Essiedu recibe amenazas de muerte

Desde que se anunció el elenco de la nueva serie de Harry Potter, la elección del actor ghanés-británico causó revuelo en las redes sociales por no encajar con la descripción física del profesor Severus Snape, quien en el libro de J.K. Rowling es descrito con características como cabello grasoso y largo, complexión delgada, nariz prominente y piel pálida o de aspecto enfermizo.

Esta situación se refuerza por las comparaciones con la imagen de Alan Rickman, el actor que interpretó al profesor en la saga de películas.

Sin embargo, la inconformidad que generó su elección escaló a un nivel más personal y grave. El actor reportó a The Times que ha sido el objetivo de ataques racistas y amenazas de muerte. “Me han dicho: ‘Renuncia o te mataré’”, afirmó.

Essiedu menciona que muchos de estos mensajes provienen de redes sociales, lo que lo ha llevado a limitar su uso. “La realidad es que si entro a Instagram, es probable que encuentre a alguien diciendo: ‘Voy a ir a tu casa y te mataré’. Aunque confío en que estaré bien, nadie debería tener que enfrentarse a esto simplemente por hacer su trabajo”, señaló.

La producción de ‘Harry Potter’ incrementa su seguridad

Ante la gravedad de los mensajes que ha recibido el actor, HBO decidió tomar medidas de seguridad más fuertes en el set de grabación para garantizar la protección del elenco, especialmente de Essiedu.

El CEO de la productora, Casey Bloys, confirmó que cuentan con un “equipo de seguridad serio” para asegurar que el reparto de la serie esté a salvo. También, en una entrevista con Variety, mencionó que estaban conscientes que al tratarse de una franquicia con una base de fans tan apasionada, era posible que la situación se pusiera “inquietante en algunos momentos”.

Entre las medidas adoptadas se encuentran protocolos de seguridad en el set, monitoreo de redes sociales y capacitación para que los actores sepan cómo manejar este tipo de situaciones. “Desafortunadamente, era algo que pensábamos que podría suceder y simplemente tratamos de ser lo más cuidadosos posible”, explicó Bloys.

A pesar de la polémica, la serie mantiene su estreno previsto para Navidad de este año, con la primera temporada basada en Harry Potter y la piedra filosofal, la cual promete ser fiel a la obra original y profundizar en su historia.

Con información de Quién