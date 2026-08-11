ACLU y organizaciones instan a bloquear decreto de Trump sobre ciudadanía por nacimiento

Washington. La Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su siglas en inglés) ⁠y otras organizaciones solicitaron a un juez federal que impida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplicar nuevos decretos destinados a limitar el número de personas con derecho a la ciudadanía por nacimiento.

En un escrito judicial presentado este martes, las organizaciones calificaron las órdenes de Trump de intento indebido de eludir la decisión de la Corte Suprema del 30 de junio, que rechazó su intento de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los niños cuyos padres no fueran ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes legales.

“El tribunal debería subrayar que el gobierno no puede privar a los miembros de la demanda colectiva de su ciudadanía mediante decretos u otras afirmaciones igualmente viciadas del poder ejecutivo sobre la ciudadanía por nacimiento”, se ‌afirma en el ‌escrito.

Un portavoz de la Casa Blanca declaró que “la Administración Trump siempre ha acatado las órdenes judiciales. Todas las medidas adoptadas por el presidente desde las recientes sentencias son coherentes con los fundamentos ​y el análisis expuestos por el tribunal”.

La Suprema Corte dictaminó que el decreto original de Trump, emitido el día en que el republicano inició ​su segundo mandato el año pasado, violaba la 14 Enmienda ⁠de la Constitución.