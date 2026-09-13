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Abate policía municipal a hombre armado en la colonia Los Olivos

Un elemento de la Policía Municipal disparó en contra de otro sujeto al que le dio muerte cuando una persona detuvo al agente indicándole que una persona armada estaba amedrentando a las personas en la colonia los olivos.

Los reportes indican que el agente llegó al exterior de una cerrada ubicada en el cruce de las calles Olivar de Alicante y Olivo Silvestre, cuando el agente al verse amenazado disparó en contra de la persona armada.

El uniformado pidió apoyo a su compañero al lugar arribaronvarios elementos de la policía municipal asimismo se solicitó una ambulancia y paramédicos de Cruz Roja quienes atendieron a la persona lesionada, pero ya no contaba con signos vitales.

El lugar fue acordonado ampliamente para que personal de la fiscalía se hiciera cargo del caso y recabar información.

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