PAN exige detallar el motivo por el que EU retiró la visa al hijo de AMLO y abrir una investigación en México

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió este domingo al gobierno de Claudia Sheinbaum brindar detalles sobre los motivos por los que Estados Unidos le revocó su visa a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En una conferencia de prensa, el dirigente nacional del partido, Jorge Romero, también instó a que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue los señalamientos en contra de López Beltrán por “huachicol” fiscal.

“Andy” López debe explicar sus señalamientos de corrupción. Al hijo del narco expresidente le revocaron su VISA por presuntos nexos con el crimen organizado y ahora se le protege desde Palacio Nacional con total impunidad y omisión del gobierno federal. Las denuncias siguen… pic.twitter.com/Ma9oCgWBiS — Acción Nacional (@AccionNacional) August 17, 2026

“Podrán decir: ‘una persona más’; así lo quieren vender ellos, una visa menos. No, estamos hablando del hijo del expresidente de México y tenemos serias dudas de que se la hayan retirado por alguna infracción de tránsito o porque se haya quedado uno o dos días más”, declaró.

Romero indicó que esta información deberá darse a conocer por la Cancillería mexicana y también el hijo de López Obrador deberá transparentar la notificación en la que se le dio a conocer la revocación de su visa.

“Para el PAN, el hijo es la consecuencia de la permisividad del padre. Andy López es todo lo que es y fue a razón de la permisividad de Andrés Manuel López Obrador. Y que no nos vengan a decir que el presidente no sabía nada”, añadió.

El partido también urgió a que instancias como la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaguen las operaciones financieras del hijo del exmandatario; Jorge Triana, vocero del PAN, aseguró que hay elementos para justificar esta apertura de indagatorias y afirmó que incluso Andy López aparece señalado en un expediente de la misma fiscalía sobre “huachicol” fiscal.

“Todos los caminos llevan a Andy”, señaló al hacer referencia a esa investigación donde se afirma que un testigo declaró que para ingresar el “huachicol” en la frontera se utilizaba su nombre con el fin de facilitar el paso de los cargamentos y añadió el caso de los contratos de “El Clan”, con sus amigos cercanos implicados.