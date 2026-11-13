Zar fronterizo de Trump exige a México desplegar tropas en fronteras norte y sur ante caravanas migrantes

El denominado ‘zar de la frontera’ de Estados Unidos, Tom Homan, hizo un enérgico llamado al Gobierno de México este jueves para que detenga el avance de una nueva caravana migrante hacia territorio estadounidense, en medio de renovadas tensiones bilaterales y amenazas arancelarias por parte del presidente Donald Trump.

Homan lanzó una severa advertencia a los integrantes de la caravana —bautizada como ‘Dios con nosotros’— que avanza desde el sur mexicano en busca de llegar a Estados Unidos. Aseguró que los migrantes están “perdiendo su tiempo, su dinero y su energía”, ya que desde hace un año y medio no se ha liberado a ningún inmigrante indocumentado en la frontera y esa política se mantendrá firme durante los próximos 2 años.

“Pueden venir a la frontera. Si entran ilegalmente, serán arrestados, serán procesados, serán encarcelados y luego serán deportados”, sentenció, reafirmando que ni él ni el presidente Trump cederán en el mantenimiento de una frontera segura.

La caravana surge días después de que el gobernante Partido Republicano perdiera el control del Congreso en las elecciones de medio mandato, lo que aviva la esperanza de un giro migratorio. Esto ocurre tras casi un millón de deportaciones en 18 meses del segundo mandato de Trump y mientras la Corte Suprema avala construir un muro en una zona remota de Texas.